Mobilità elettrica: Formula E torna in Italia, una spinta verso la sostenibilità

La Formula E torna in Italia. Dopo gli ottimi risultati della passata edizione, l’organizzazione guidata da Alejandro Agag ha deciso di confermare la tappa romana il cui svolgimento è previsto il prossimo 13 aprile presso il circuito cittadino dell’Eur. L’avvenimento sarà l’occasione per sottolineare l’impegno di DHL Global Forwarding e Formula E in favore di un futuro sostenibile e a basso impatto globale. Dal 2013 infatti DHL Global Forwarding è Official Founding e Logistic Partner della Formula E in una cooperazione che si pone l’intento di promuovere sistemi energetici alternativi attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica. DHL Global Forwarding, in particolare, fornisce alla Formula E una gestione logistica completa che mira alla realizzazione di un trasporto a basso impatto ambientale.

Formula E, una spinta verso la sostenibilità

La Formula E coinvolge 10 squadre e 20 piloti e prevede corse di livello mondiale in 11 città distribuite in cinque continenti, durante sette mesi di campionato, sulle strade che hanno come sfondo alcuni degli skyline più iconici del mondo – New York, Hong Kong, Parigi e Roma. Più di una semplice competizione, la Formula E funge da piattaforma competitiva per i produttori di automobili e i player della mobilità a livello globale per testare e sviluppare tecnologie rilevanti per la strada. Con 11 partner e 10 produttori di automobili coinvolti, la Formula E agisce da catalizzatore nel perfezionamento della progettazione di veicoli elettrici.

La Formula E vuole offrire una nuova visione della mobilità all’interno della città, spingendo il pubblico globale nella direzione del risparmio energetico e della sostenibilità attraverso l’uso di tecnologia all’avanguardia. Per ottimizzare lo spostamento delle vetture e ridurre al minimo l’impronta di carbonio del campionato, DHL Global Forwarding ha progettato un sistema integrato e multimodale che unisce lo spostamento aereo all’impiego di linee ferroviarie, marittime e stradali. L’azienda è stata inoltre la prima realtà globale ad impegnare le proprie risorse in funzione della protezione del clima. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’efficienza del carbonio del 30% entro il 2020 e raggiungere il target Zero Emission entro il 2050.

“Il coinvolgimento di DHL Global Forwarding in questa manifestazione sportiva, sia come partner ufficiale sia come provider di logistica, conferma l’impegno preso dal Gruppo durante la conferenza sul clima di Parigi del 2015 (COP21) per un obiettivo di Zero Emission entro il 2050”, afferma Mario Zini, CEO di DHL Global Forwarding Italy. “Condividiamo al 100% la visione di Formula E verso una mobilità più green e sostenibile a tutti livelli, da quelli business a quelli di intrattenimento, come testimoniato dal nostro programma GoGreen”.

Decenni di esperienza nella logistica dell’automobilismo

In qualità di partner logistico tra i più importanti nel settore dell’automobilismo, della meccanica e delle corse, DHL Global Forwarding ha alle spalle decenni di esperienza nel campo della logistica dell’automobile.

DHL Global Forwarding, per i trasporti legati alla Formula E, utilizza inoltre il servizio Freight Chain Management, una piattaforma globale che garantisce soluzioni flessibili per la gestione degli ordini, la spedizione e la visibilità doganale globale. Il tool elabora il flusso dati elettronico inoltrato dall’utente attraverso la lettura dei codici a barre posti sui colli, garantendo piena visibilità di ogni milestone di spedizione per singolo collo. Questo garantisce un monitoraggio in tempo reale di ogni passaggio, dall’ordine alla delivery finale.