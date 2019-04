Molise, inquinamento del mare: una proposta di legge per combatterlo

Una buona opportunità per la salvaguardia del mare molisano, nella proposta di legge presentata al Consiglio regionale del Molise: “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici“.

La proposta di legge, di iniziativa consiliare, mira a promuovere la conoscenza della problematica dei rifiuti in mare e del fenomeno noto come “fishing for litter“. Ma anche di prevenire, disincentivare e ridurre per quanto possibile l’abbandono di plastica nell’ambiente marino, avviando contemporaneamente un sistema di raccolta, gestione, smaltimento e riciclo dei rifiuti recuperati durante l’attività di pesca.

Obiettivo dell’iniziativa è anche quello di attivare misure idonee a contrastarne l’inquinamento lungo le coste molisane. Il tutto mediante l’adozione di un approccio che coinvolga le istituzioni pubbliche, le associazioni, i consumatori e gli operatori economici del settore e che miri, da un lato, a diffondere la cultura della legalità e del consumo sostenibile e, dall’altro, a creare una efficace filiera basata su un intervento integrato, che associ gli aspetti legati all’ambiente e alla difesa dell’ecosistema a quelli di carattere economico e sociale.