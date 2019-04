Montagna, cade in un dirupo: escursionista muore in Val Canonica

Un uomo di 61 anni, residente a Brescia, è morto durante un’escursione in montagna in Alta Val Camonica dopo essere scivolato in un canale per circa 500 metri. Inutili sono stati i soccorsi. Questa mattina un gruppo di quattro sci-alpinisti stava risalendo verso Cima Caione, nella zona di Ponte di Legno-Tonale.

Erano quasi arrivati in vetta quando l’uomo è scomparso alla vista degli amici. Dato l’allarme, poco prima delle 9.30 sono partite le operazioni di soccorso ed è arrivato sul posto l’elisoccorso da Trento. L’équipe sanitaria a bordo ha raggiunto l’uomo e ne ha constatato il decesso. Sono intervenute a supporto le squadre territoriali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della V Bresciana, stazione di Ponte di Legno.