Montagna: escursionista disperso in Friuli, riprese le ricerche

In corso le ricerche dell’escursionista di Maniago (Pordenone), partito nel giorno di Pasquetta da Andreis per raggiungere Forcella Navalesc, e del quale in seguito non si sono più avute notizie.

I tecnici del Soccorso alpino e Speleologico sono sul posto: in attesa che le condizioni meteo migliorino, i soccorritori approfitteranno di ogni possibile schiarita per effettuare dei sondaggi all’inizio del sentiero di Andreis.

Ieri le ricerche si sono protratte sotto la pioggia battente.

Grazie ad un sistema di tracciabilità adoperato dai Vigili del Fuoco si è potuta agganciare nel tardo pomeriggio, con il permesso della Prefettura, una delle celle telefoniche del cellulare dello scomparso e, in virtù di questo espediente tecnico, orientare la ricerca anche in un’altra area piu’ prossima alla forcella d’Antracisa, dove conduce un sentiero semi-abbandonato. L’espediente al momento non ha condotto ad esito.