Montagna: escursionista disperso sul Monte Rosa, ricerche in corso

Soccorso alpino valdostano, soccorso alpino piemontese e gli uomini della Guardia di Finanza sono impegnati sul Monte Rosa tra Punta Indren e Punta Parrot, a quota 4200 mt, per le ricerche di un escursionista che risulta disperso da ieri.

Il 44enne piemontese, è partito da Alagna Valsesia per raggiungere, probabilmente, Punta Parrot con le ciaspole, in solitaria. I soccorritori stanno tentando un sorvolo in elicottero anche se il forte vento in quota complica le operazioni.