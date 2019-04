Montagna: riprese le ricerche dell’escursionista disperso in provincia di Pordenone

Riprese questa mattina le ricerche dell’escursionista di Maniago che ieri non è rientrato da una passeggiata in provincia di Pordenone. Il 48enne era partito da Andreis con l’intento di raggiungere Forcella Navalesc.

I soccorritori, una ventina di uomini tra tecnici del Soccorso Alpino e speleologico di Maniago e i vigili del fuoco con un’unità cinofila, stanno battendo i due sentieri presenti, il sentiero 976 che conduce al Bivacco dall’Asta e il sentiero 975 che conduce alla Forcella Navalesc. A causa delle avverse condizioni meteo non sarà possibile effettuare una perlustrazione dall’alto.