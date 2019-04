Montagna, Trentino Alto Adige: salvati 4 escursionisti in difficoltà a Malga

Il Soccorso alpino ha tratto in salvo 4 escursionisti in difficoltà a Malga Fossernica di Dentro, a Vanoi.

Il giorno di Pasqua un gruppo del mantovano, 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni, è uscito per un’escursione nei dintorni del rifugio Refavaie. Seguendo il sentiero che porta a malga Fossernica di Dentro, a causa della neve e di alcune piante abbattute dal maltempo dello scorso ottobre, i ragazzi si sono persi e sono riusciti a raggiungere la malga con difficoltà solo dopo diverse ore nella neve. Il gruppo ha allertato il gestore del B&B dove alloggiava, che ha chiamato immediatamente il Numero unico per le emergenze 112. Dopo averli tranquillizzati e invitati ad entrare nella malga per accendersi un fuoco, il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto 2 operatori con il quad cingolato. I ragazzi sono stati quindi trasportati al rifugio Refavaie, dove autonomamente sono rientrati a Canal San Bovo.

La giornata di Pasqua è stata particolarmente impegnativa per i tecnici dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino. Dopo l’intervento per il recupero della salma di un base jumper si sono verificati altri tre incidenti: una donna austriaca è caduta dalla bicicletta procurandosi un trauma all’arto inferiore, una persona si è sentita poco bene sulla ferrata dei Colodri, ed un tedesco si è ferito ad un arto inferiore mentre stava arrampicando sulla falesia Belvedere a Nago.