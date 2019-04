Montalbano Elicona (ME): viaggio nel Medioevo, il Castello svevo aragonese riportato all’antico splendore

Sarà il 25 aprile a dare l’avvio ad uno dei più suggestivi eventi culturali dell’anno. Sempre protagonista il virtuoso Borgo di Montalbano Elicona ed in particolare il Castello svevo aragonese da poco restaurato e riportato all’antico splendore. Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo della Compagnia Batarnù, arricchito da una visita guidata completa al Castello ed al centro Medioexpò. Nel dettaglio la compagnia Batarnù, leader in questa tipologia di eventi unici nel loro genere, propone giochi medievali da strada, teatranti, giullari, trampolisti e fuochisti. Manifestazione istituzionale, organizzata dell’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Filippo Taranto sempre attento nel proporre attrattive di qualità, rivolte principalmente allo sviluppo turistico del territorio.

L’evento è previsto per quattro date: 25,27,28 aprile e 1 maggio. Uno straordinario mix di storia, animazione e divertimento rivolto a tutti con particolare attenzione alle famiglie ed a gruppi organizzati.