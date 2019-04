Monte Bianco: nuove regole per l’ascensione

La Prefettura dell’Alta Savoia (Francia) ha stabilito delle nuove regole per disciplinare l’ascensione del Monte Bianco dal versante francese: lo scopo è contrastare il sovraffollamento e gli atti di inciviltà, e prevenire i rischi per le persone.

E’ stato introdotto un dispositivo unico per la prenotazione (obbligatoria) dei rifugi, ridotto il numero di tende nel “campo base” di Tete Rousse, e messo in sicurezza del couloir del Gouter e della salita all’Aiguille du Gouter attraverso segnali luminosi.

In caso di violazioni sono previste pene severe (fino a due anni di carcere e 300.000 euro di multa per reati ambientali) e amministrative (ammende fino a 15.000 euro).