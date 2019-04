Morbillo, ancora emergenza negli Usa: altri 71 casi confermati la settimana scorsa

Altri 71 casi di morbillo sono stati confermati negli Usa la scorsa settimana, con l’epidemia che si e’ diffusa ad altri due stati, Iowa e Tennessee. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, dal primo gennaio sono stati confermati 626 casi di morbillo, e i funzionari sanitari si aspettano che i livelli del 2019 superino quelli del 2014, quando ci sono stati 667 casi, il numero piu’ alto da quando il virus e’ stato debellato nel 2000.

La maggior parte delle persone contagiate non era vaccinata, come confermano i Cdc, secondo cui il crescente numero di ammalati e’ alimentato in parte dal movimento anti-vax. Mentre i funzionari ribadiscono che il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia e’ sicuro ed efficace. Gli stati Usa in cui si sono verificati contagi sono Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas, Tennessee, e Washington.