Morbillo: negli Usa 626 casi in 4 mesi, il 2019 anno record per la malattia

Negli Stati Uniti il 2019 sarà uno degli anni peggiori per quanto riguarda i casi di morbillo, che “probabilmente nelle prossime settimane supereranno quelli registrati nel 2014 – annunciano i Centers for Disease Control and Prevention – finora i più numerosi dopo che nel 2000 la malattia era stata dichiarata debellata” dal Paese. Se infatti 5 anni fa le infezioni negli Usa erano state 667, quest’anno in soli 4 mesi si è già arrivati a 626 secondo l’ultimo bollettino dei CDC: 71 in più rispetto al report settimanale precedente.

Mancano appena 42 casi per superare il bilancio nero del 2014. Secondo l’aggiornamento diffuso dall’ente americano, gli Stati colpiti sono saliti a 22: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Tennessee, Texas e Washington. Entrano nella lista anche Iowa e Tennessee che nell’ultima settima hanno registrato nuovi casi. Mentre la casistica massima si conferma quella di New York, dove a livello metropolitano la Grande Mela ha proclamato di recente lo stato di emergenza sanitaria.

Inoltre fonti qualificate hanno riferito alla CNN che, su un totale di 626 contagiati (487 di età inferiore ai 19 anni o 19enne), il 72% non era vaccinato, il 18% aveva uno stato vaccinale sconosciuto, mentre il restante 10% aveva ricevuto una o due dosi di vaccino. Le autorità sanitarie ricordano come il morbillo sia “talmente contagioso che, se una persona lo contrae, potrà infettare fino al 90% dei contatti non immunizzati“. La raccomandazione è che “chiunque sia nato dopo il 1 gennaio 1957, chi non ha ricevuto due dosi di un vaccino contenente il morbillo, o chi non ha un esame del sangue che dimostri un’immunità all’infezione, dovrebbe ricevere due dosi del vaccino MMR“, il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia.