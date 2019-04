L’attore Ken Kercheval, che ha interpretato il ruolo del petroliere del Texas, Cliff Barnes rivale del subdolo J.R. Ewing di Larry Hagman nella fortunata serie TV “Dallas“, è morto all’età di 83 anni. Una portavoce della Frist Funeral Home nella città natale di Kercheval, a Clinton, nell’Indiana, ha confermato il decesso e detto che la sua sepoltura sarà privata. Kercheval è morto domenica a casa sua dopo una lunga malattia.

L’attore, in ‘Dallas’ ha interpretato il ruolo di un magnate petrolifero, acerrimo nemico di J.R. Ewing. In un’intervista del 2012 aveva affermato che il suo personaggio gli era piaciuto e che aveva sempre provato, senza però riuscirci, a superare in astuzia J.R. Entrambi gli attori sono stati gli unici a rimanere nella serie per 14 anni, dal 1978 al 1991. Anche Kercheval ha fatto parte di una rinascita del dramma, che ruotava attorno ad una ricca famiglia feudale del Texas, dal 2012 al 2014.

L’attrice Audrey Landers, che ha interpretato la fidanzata di Barnes, Afton Cooper, per diverse stagioni, gli ha reso omaggio in un post su Instagram, dicendo che sarebbe rimasto nel suo cuore. “Grazie per essere un grande amico, partner di scena e per aver fatto la storia su #Dallas“, ha scritto. Nato nel 1935 a Wolcottville, nell’Indiana, Kercheval ha studiato arte e teatro e ha iniziato la sua carriera come attore teatrale. “Era uno di quei ragazzi che sarebbe stato il prossimo James Dean“, ha dichiarato David Jacobs, il creatore di “Dallas”, all’Hollywood Reporter.

E’ apparso con Dustin Hoffman in una produzione off-Broadway di “Dead End” e ha avuto ruoli in diversi musical di Broadway negli anni ’60, tra cui “The Young Abe Lincoln” e “Cabaret”. I suoi lavori per il grande schermo includono “Network”, “The Secret Storm” e “The Lincoln Conspiracy“. Oltre a “Dallas”, ha avuto ruoli in dozzine di serie televisive tra cui “Omicidio, Scrittaio“, “Kojak”, “L.A. Law” e “ER“. Fumatore accanito, nel 1994 Kercheval è stato operato per cancro al polmone ed è stato descritto come “alcolista praticante” per 20 anni prima di smettere di bere.