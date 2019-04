Napoli: al Comicon il concorso “Supereroi della Scienza”

Si terrà dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli il 21° Salone Internazionale del Fumetto Comicon. Sara’ presente all’evento anche la Citta’ della Scienza, presso il Padiglione 1, area Kids e Mostre con i “Supereroi della Scienza” il nuovo concorso di fumetto e grafica Imago, realizzato quest’anno con Citta’ della Scienza e nato da un’idea dello scrittore Maurizio Ponticello, in collaborazione con Comicon e Rossitecnica. Imago ha chiesto a tutti i partecipanti del concorso di dare forma al Supereroe della Scienza.

Gli elaborati verranno selezionati da una commissione di esperti in base alla qualita’ estetica, concettuale e tecnica, saranno esposti al Comicon e votati dai visitatori. Vinceranno gli autori che avranno ricevuto dalla giuria popolare il maggior numero di preferenze.

Per questa edizione 2019 del concorso Imago la Fondazione Idis-Citta’ della Scienza assegnera’ un premio speciale all’elaborato che, secondo un comitato nominato autonomamente dalla stessa Fondazione, incarnera’ le qualita’ di un Supereroe che possa essere una mascotte per il polo scientifico il cui logo, una S, lega le parole Scienza e Supereroe. La premiazione e’ stata fissata alle ore 17.30 del 28 aprile, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner del concorso presso il Teatro Mediterraneo in Sala Italia.