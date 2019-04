Nasce “Nostrano”, il primo zucchero grezzo da barbietola 100% Made in Italy

Nasce il primo e unico zucchero grezzo 100% made in Italy derivato dalla barbabietola, anziché dalla canna da zucchero come tutti gli altri zuccheri grezzi. Si chiama “Nostrano“. E’ l’ultimo nato del portfolio Italia Zuccheri e offre ai consumatori la garanzia della qualità e della genuinità tipiche di tutto ciò che è italiano al 100%, ovvero tracciato dal campo alla tavola, presentando caratteristiche tattili e organolettiche simili a quelle dello zucchero di canna.

Grazie ad un processo innovativo chiamato “lavorazione rispettosa” che agisce attraverso l’azione combinata di pressione e temperatura, Nostrano preserva integro l’aroma del succo madre della barbabietola. Si ottiene così uno zucchero grezzo dal colore ambrato e dal gusto armonioso, perfetto sia nelle bevande che nei dolci. Ideale per gli amanti dei cibi non raffinati, Nostrano è in grado di soddisfare i nuovi trend di consumo sempre più esigenti e attenti all’origine di ingredienti e prodotti. Dietro al brand Italia Zuccheri operano i 5.506 bieticoltori che compongono, dal 1962, la cooperativa di COPROB: oggi l’unica industria del comparto saccarifero nazionale con i suoi due stabilimenti di Minerbio (Bo) e Pontelongo (Pd) .