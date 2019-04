Nasconde 40mila euro nel forno, la fidanzata fa un dolce e li brucia

Ben 40mila euro distrutti, per colpa della fidanzata che per cuocere un dolce aveva acceso il forno dove i soldi erano stati nascosti: l’episodio è riportato oggi da varie testate locali ed è emerso nel corso di un processo a Padova per evasione fiscale nei confronti di un imprenditore di San Donà di Piave (Venezia) accusato di aver evaso il fisco riciclando all’estero denaro per 40 milioni di euro. La fidanzata e coimputata, in un’intercettazione telefonica con la sorella, ha raccontato di non essersi accorta dei contanti al momento di infornare lo strudel: secondo la Guardia di Finanza ciò comproverebbe il fatto che l’uomo avesse a disposizione grandi quantità di denaro contante in casa e di volerlo occultare per evitare che venisse scoperto in eventuali “blitz” delle forze dell’ordine.