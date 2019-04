National Geographic Festival delle Scienze: tutti i dettagli sulle iniziative INGV

Anche la XIV edizione del National Geographic Festival della Scienze vede la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, dall’8 al 14 aprile, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, vedrà coinvolte istituzioni locali e nazionali, fondazioni, emittenti radio e TV e molti degli enti di ricerca italiani.

Quest’anno il tema del Festival è “L’Invenzione”, intesa come creazione e introduzione di un concetto, un’idea, di una tecnologia.

Come nasce un’idea? Quali sono le principali invenzioni che hanno cambiato la storia dell’umanità? Quali sono quelle che in futuro possiamo immaginare? Le invenzioni possono nascere per caso? A questi interrogativi ed a molti altri risponderanno scienziati, filosofi, storici della scienza, giornalisti e artisti, tutti impegnati in un ampio ventaglio di suggestioni e appuntamenti.

Per tutta la settimana, due iniziative INGV condurranno studenti e visitatori alla scoperta di ciò che si nasconde dentro un vulcano e di come le leggi della Fisica trovino applicazione in campi apparentemente molto diversi tra loro.

Il laboratorio Viaggio al centro del vulcano, aiuterà a scoprire i segreti delle “montagne di fuoco”: attraverso un visore VR sarà possibile calarsi all’interno del cratere e raggiungere le profondità della Terra per vivere un viaggio emozionante e unico. Lo scenario che si presenterà ai visitatori sarà straordinario.

Il laboratorio Dal pallone stratosferico ad un amplificatore innovativo spiegherà, invece, la nascita all’INGV di un prodotto ‘improbabile’ come un amplificatore audio.

Venerdì 12 aprile | ore 17:00 – Teatro Studio Borgna

Conferenza 150 ANNI DI TAVOLA PERIODICA. Vecchie glorie e nuove sfide intorno al più potente strumento del chimico.

Nunzia Voltattorni, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) insieme a Rinaldo Psaro, direttore dell’Istituto di scienze e tecnologie molecolari (CNR-ISTC), Andrea Marchionni, ricercatore dell’Istituto di chimica dei composti organometallici (CNR-ICCOM), Diego Bettoni, direttore dei laboratori di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sergio Cristallo, ricercatore dell’Osservatorio astronomico d’Abruzzo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), in onore del 150° anniversario della creazione da parte di Dmitrij Mendelev della Tavola Periodica, discuteranno intorno a questo capolavoro della scienza che ha permesso di classificare gli elementi chimici allora conosciuti e di prevederne altri poi effettivamente scoperti.