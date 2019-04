National Geographic Festival delle Scienze: domani si parla di tutela dell’ambiente, innovazioni tecnologiche e viaggi interstellari

È la difesa dell’ambiente l’argomento centrale dei primi due incontri di domani, giovedì 11, del National Geographic Festival delle Scienze, fino a domenica all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Immagini affascinanti eppure disturbanti per quello che rappresentano, Mandy Barker unisce la scienza e il tema dell’inquinamento della plastica nei mari, alla sua straordinaria sensibilità fotografica. Protagonista con i suoi scatti anche della mostra Soup, alle ore 10 in Sala Petrassi racconterà a Marco Cattaneo – moderatore anche del successivo incontro – come e perché rappresenta i rifiuti plastici che purtroppo invadono i nostri mari. Lo stesso grave problema è anche il motivo che ha spinto Alex Bellini a intraprendere un viaggio lungo i 10 fiumi più inquinati del nostro pianeta dando vita a 10 rivers 1 Ocean. #Weareallinthesameboat, il progetto nato con l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare quante più persone possibile. L’esploratore ne parlerà alle ore 11 in Sala Petrassi, cercando di ispirare comprensione e rispetto per un ecosistema minacciato e delicato. Di tutt’altro argomento si occuperanno invece Paolo Maria Rossini, Simone Rossi, Luca Padua ed Enrico Grassi: moderati da Silvia Bencivelli e con la partecipazione del PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble, i quattro esperti illustreranno alcuni complessi meccanismi del cervello analizzando il rapporto tra emozione e connessione attraverso alcuni esperimenti dal vivo (ore 11, Teatro Studio Borgna).

Molto ricco anche il programma pomeridiano. Alle 15.30 l’astrofisica incontra fumetti e fantasy in Teatro Studio Borgna dove a presentare The Stellar Issue, l’albo speciale realizzato per il National Geographic Festival delle Scienze, saranno Amedeo Balbi, Roberto Natalini, Alessandro Micelli, Andrea Plazzi, Silver e Licia Troisi, moderati sempre da Marco Cattaneo. Si andrà poi Alla ricerca dell’eco primordiale dell’universo con Nicolao Fornengo, Silvia Piranomonte, ed Elisabetta Tommasi di Vignano, tre grandi esperti che indagano l’origine, la composizione e l’evoluzione del Cosmo con Matteo Marini a moderarli (ore 17.30, Teatro Studio Borgna). Dell’eredità di Leonardo tra arte, scienza e cervello parlerà poi Semir Zeki, esplorando la relazione tra neuroscienze ed estetica dell’opera del grande genio rinascimentale introdotto da Vittorio Bo (ore 19, Sala Petrassi) mentre appuntamento con Andrea Cavalli, Domenico Laforenza, Roberto Morbidelli e Davide Salomoni per discutere di “Big science” e delle sue applicazioni, moderati da Alessandro Marenzi (ore 19.30, Teatro Studio Borgna).

Spettacolo serale alla scoperta dell’evoluzione umana con il concerto DNA. Musica per conferenze scientifiche, progetto Airc e Deproducers che vedrà sul palco i musicisti e produttori Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Max Casacci e Gianni Maroccolo, con Simone Filippi alla batteria e il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani nelle vesti di frontman d’eccezione (ore 21, Sala Sinopoli).

E INOLTRE…

A cura INAF attività creative e divertenti per andare alla scoperta delle meraviglie dell’universo: con Accendiamo le costellazioni (Sala ospiti) ci si potrà avvicinare all’elettronica usando l’astronomia come filo conduttore per realizzare un paper circuit “brillante”, e prendendo parte a Mille code blu, si imparerà tutto sulle affascinanti comete, tra i corpi più misteriosi, studiati e affascinanti del Sistema Solare (Sala ospiti).