La natura salva il pianeta: una riflessione su possibili scenari futuri e soluzioni da adottare

A Rai RadioLive, domenica 21 aprile alle 18, la puntata di “Questioni di Stilo” riflette sui possibili scenari futuri del nostro pianeta e sulle soluzioni da adottare. Sabina Stilo incontrerà Barbara Mazzolai, Direttrice del Centro di Micro-BioRobotica (CMBR) dell’Istituto Italiano di Tecnologia, per parlare insieme del suo ultimo libro dal titolo: “La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il pianeta”, edito da Longanesi. Il libro è un’appassionante esplorazione della Natura, tra bizzarri animali, piante dalle capacità misteriose, enigmi naturali che ancora oggi arrovellano gli scienziati. Da un’eccellenza italiana della robotica bio-ispirata, un erbario curioso e accessibile spiega come la scienza del nuovo millennio sia al lavoro per carpire e imitare i segreti gelosamente custoditi dalla Natura. Un saggio “verde” a firma della coordinatrice del progetto interdisciplinare che ha realizzato il primo robot al mondo ispirato alle piante. Dal suo eccezionale osservatorio di protagonista della rivoluzione bio-tecnologica in atto, con stile facile ma con rigore scientifico, Barbara Mazzolai offre spunti e riflessioni all’avanguardia sul presente e il futuro del “pianeta azzurro”. La puntata di “Questioni di Stilo” si ascolta al link www.radiolive.rai.it, su Rai Play Radio, sull’app di Radio Rai, sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.