New Delhi: il Dalai Lama ricoverato in ospedale per infezione polmonare

Il portavoce del Dalai Lama ha reso noto che il leader spirituale tibetano è stato ricoverato in ospedale a New Delhi per un’infezione polmonare, ma ora sta meglio. Dovrebbe rimanere in ospedale ancora uno o due giorni.

Ieri il Dalai Lama era partito in aereo da Dharamsala verso la capitale per un consulto medico e i sanitari hanno deciso di trattenerlo.

Il leader risiede a Dharamsala da quando ha lasciato il Tibet, nel 1959, dopo un fallito tentativo di rivolta contro il regime cinese.