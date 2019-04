Non c’è acqua, domani scuole chiuse a Vasto e a San Salvo

Con apposite ordinanze i sindaci di Vasto e di San Salvo (Chieti) hanno disposto per domani rispettivamente la chiusura delle scuole e la sospensione delle attivita’ didattiche a causa dell’interruzione del servizio idrico prevista dalle ore 8.30 di giovedi’ 4 aprile alle ore 6 di venerdi’ 5 aprile. Il provvedimento si e’ reso necessario in seguito alla comunicazione della Sasi che ha disposto la sospensione per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in localita’ Colle Marco nel Comune di Casoli (Chieti) dell’acquedotto Verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto