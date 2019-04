Notre Dame: alpinisti posano il telone anti-pioggia sulla Cattedrale

Una squadra di alpinisti è al lavoro per stendere un telone anti pioggia sul tetto di Notre Dame squarciato dall’incendio della settimana scorsa. “La nostra maggiore priorità è proteggere la cattedrale dalla pioggia”, ha spiegato all’emittente Bfm, Philippe Villeneuve, architetto in capo a Notre Dame, sottolineando che il delicato lavoro di copertura è stato affidato ad una squadra di alpinisti.

Il prossimo arrivo della pioggia, annunciato dalle previsioni meteo, preoccupa molto l’architetto per la tenuta della struttura, già bagnata dai pompieri per spegnere le fiamme. Il telone sarà comunque provvisorio, in attesa di poter erigere una sorta di grande “ombrello” che proteggerà Notre Dame dalle intemperie, senza ostacolare i lavori di ricostruzione e restauro. Il sistema è già stato impiegato per il restauro del Pantheon parigino. Per poter installare l’ ‘ombrello’ bisognerà però prima smontare le impalcature costruite attorno alla guglia distrutta dalle fiamme, un lavoro che durerà circa un mese.