Notre Dame e Assassin’s Creed Unity: un videogame potrebbe aiutare nella ricostruzione della famosa cattedrale

Mentre la Francia si prepara a ricostruire la meravigliosa Cattedrale di Notre Dame devastata da un incendio, un famoso videogame potrebbe rivelarsi uno strumento essenziale per gli sforzi di ricostruzione. Ambientato durante la Rivoluzione Francese, “Assassin’s Creed Unity” potrebbe aiutare con le opere di riparazione della cattedrale costruita 850 anni fa, secondo gli esperti. Una meticolosa rappresentazione digitale di Notre Dame è infatti uno degli scenari del videogioco, sviluppato da Ubisoft. Il gioco “ha scansionato Notre Dame in 3D in maniera così dettagliata che questo potrebbe aiutare a ricostruire la cattedrale”, ha twittato Ştefan Teişanu, direttore del Cluj Cultural Centre, in Romania.

Anche altri utenti dei social network hanno sottolineato il potenziale utilizzo di “Assassin’s Creed Unity”, rilasciato nel 2014. Proprio in quell’anno, Ubisoft aveva spiegato come Caroline Miousse, una delle disegnatrici del gioco, avesse ricreato la famosa cattedrale medievale “dopo averci lavorato per anni”. “Siamo riusciti a trovare molte piantine che mostravano esattamente come era stata costruita Notre Dame”, ha spiegato Miousse, aggiungendo che anche i libri e le ricerche in rete hanno aiutato a ricreare la famosa cattedrale nel gioco. “Ma mi ha anche aiutato molto parlare con le persone. È molto difficile fare una grande foto di Notre Dame e catturare ogni singolo dettaglio. Devi davvero prendere un sacco di foto di ogni cosa e metterle tutte insieme come in un puzzle”, ha aggiunto. “Ho realizzato anche altre cose nel gioco, ma l’80% del mio tempo l’ho speso su Notre Dame”, ha dichiarato.

Questo perché la cattedrale è il fulcro del videogame in cui i giocatori possono esplorarla sia dentro che fuori. Miousse è particolarmente orgogliosa di come sia stata ricreata nel gioco la famosa guglia di Notre Dame, quella che nei giorni scorsi è caduta dopo essere stata consumata dalle fiamme tra lo sgomento di tutti i francesi accorsi a vedere l’orrore della cattedrale avvolta dal fuoco. Fortunatamente la struttura, incluse le due torri principali, è rimasta intatta e il presidente francese Macron promette che sarà ricostruita entro 5 anni. La costruzione della famosa cattedrale era iniziata nel 1163. Le due torri erano state completate intorno al 1245, ma l’edificio è stato portato completamente a termine all’inizio del XIV secolo, mentre la guglia centrale era stata aggiunta nel XIX secolo.