Nuova Via della Seta: Forum One Belt One Road, sostegno ai “Green Investment Principles”

Istituzioni finanziarie che partecipano alla realizzazione della Nuova Via della Seta hanno accettato di sostenere i Green Investment Principles (GIP) relativi agli investimenti e alle operazioni nella regione “One Belt, One Road“.

L’annuncio è avvenuto durante il secondo Forum One Belt, One Road a Pechino.

I GIP sono stati sviluppati dal China Green Finance Committee e dalla City of London in collaborazione con altre organizzazioni internazionali.