Nuovo blackout in Venezuela: guasto nella Capitale e in una decina di Stati

Nuovo blackout la notte scorsa in Venezuela, in alcune zone della Grande Caracas e in una decina di Stati: le autorità abbiano non hanno fornito informazioni sulla natura del nuovo guasto. Oltre alla capitale e alla sua provincia, la corrente elettrica manca a Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Merida, Miranda, Zulia, Barinas.

Il blackout si sarebbe verificato nell’ambito di un piano di razionamento dell’erogazione di energia elettrica, necessario secondo il governo per ridare vitalità al Sistema elettrico nazionale dopo i ripetuti incidenti iniziati il 7 marzo scorso con gravi ripercussioni sull’attività economica nazionale e sulla distribuzione di acqua potabile.