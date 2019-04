Nuovo Piano Lupo, Legambiente: “Necessario per la tutela dell’importante predatore”

Plauso di Legambiente per il nuovo piano di conservazione e gestione del lupo elaborato dal Ministero dell’Ambiente e consegnato per l’approvazione alla Conferenza Stato Regioni.

“Ci auguriamo che le Regioni ratifichino questo provvedimento. È un piano necessario per la conservazione e la tutela di questo importante predatore, che valorizza il percorso sperimentato sull’Appennino con il progetto Life Wolfnet, e giustamente punta sulla prevenzione delle predazioni agli animali al pascolo e sulla risoluzione dei conflitti con gli allevatori, rinunciando agli abbattimenti selettivi, che non sono in alcun modo utili a una strategia di convivenza di lungo respiro,” dichiara in una nota Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette e biodiversità di Legambiente.

L’associazione auspica che il documento giunga in tempi rapidi all’approvazione e che si stanzino le risorse necessarie per l’attuazione delle soluzioni di prevenzione.