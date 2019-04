Dall’olimpionica Arianna Fontana all’ecostar Eric Barbizzi: torna TEDxPADOVA

Quante possono essere le forme di una rinascita? La si può trovare in un’economia circolare e quindi più sostenibile, in decisioni urbanistico-architettoniche rispettose dell’ambiente. Ma si può parlare anche di riscatto sociale, di riscoperta spirituale o personale. Ed è proprio la «rinascita», in tutte le sue declinazioni, il tema al centro della sesta edizione di TEDxPadova. L’appuntamento è per sabato 25 maggio a palazzo della Ragione, nato come luogo di timore e tensioni. Nel Trecento era un tribunale e ora simbolo patavino tanto da far parte della candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco come tassello di Padova «urbs picta».

Da lunedì 15 aprile sono in vendita i biglietti sul sito ufficiale dell’evento, www.tedxpadova.org: il costo del ticket è di 35 euro. «Dopo la splendida scorsa edizione, che ha visto mille presenze in Fiera, torniamo nel cuore di Padova – spiegano il licensee di TEDxPadova Carlo Pasqualetto e l’event manager Edonella Bresci –. E lo facciamo con un tema forte, dalle mille sfaccettature. Come scriveva Pablo Neruda: “Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno”. Così siamo sicuri che chi si succederà sul palco porterà la sua preziosa testimonianza. Vogliamo ringraziare tutti i volontari, quelli che compongono il team, salito a 33 unità, e gli altrettanti che ci aiuteranno nei giorni dell’evento: persone che mettono in gioco passione, competenze e tempo libero per la riuscita di un evento nato nel 2014 ma già punto di riferimento per il mondo dell’innovazione padovano». E proprio gli organizzatori di TEDxPadova hanno voluto in qualche modo contribuire alla rinascita di palazzo della Ragione, regalando al Comune di Padova una perizia acustica del luogo.

I PRIMI NOMI

Cinque donne e cinque uomini saliranno sul palco di TEDxPadova. A partire dalle 15.30, con la presentazione della Dj – oltre che volto televisivo e voce radiofonica – Ema Stokholma. Tutti i nomi saranno svelati in queste settimane sul sito ufficiale della manifestazione, www.tedxpadova.org, Ed ecco i primi: fra questi Arianna Fontana, pattinatrice italiana che ha vinto nello short track tantissime medaglie: un oro, due argenti e cinque bronzi alle olimpiadi, un oro, sei argenti e sette bronzi ai mondiali. Con lei Eric Barbizzi, primo minorenne a salire sul palco di un TEDx italiano. Esperto di ecologia, a soli 14 anni è diventato divulgatore televisivo entrando fra gli inviati di Striscia la Notizia. Ospite internazionale Jasmine Abdulcadir, medico che vive e lavora a Ginevra, dove è responsabile dell’Unità Urgenze di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Universitario, e da sempre combatte le mutilazioni genitali. A 36 anni è stata insignita dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Conclusione con una performance di dance ability del gruppo «Ottavo Giorno».

EVENTI E CONCEPT

Le direttrici artistiche dell’evento, Alice Nereide Cossa e Aisha Ruggieri, hanno puntato l’accento sull’importanza dell’arte, coinvolgendo associazioni e giovani artisti. Come ad esempio quelli del Conservatorio Pollini, che per la prima volta darà il patrocinio alla manifestazione. La sesta edizione di TEDxPadova, infatti, avrà come main partner PwC, Crédit Agricole FriulAdria e Bose Professional, con i patrocini di Università e Comune di Padova. TEDxPadova sarà accompagnato da una settimana di eventi che avrà come filo conduttore l’attesa («Waiting»). Il tema della rinascita risveglia subito nella mente immagini e rappresentazioni iconiche, lontane e recenti, legate al mondo dell’arte, della scultura e del cinema. Da sempre l’uomo sente urgentemente la necessità di ri-nascere: nascere di nuovo, abbandonare le reticenze del passato e indossare abiti nuovi. Il concept sviluppato dall’agenzia di comunicazione AD010 con il fotografo Alfonso Papa si lega all’acqua, materia pura per eccellenza, che diventa il non-luogo e il tramite per questo rito di passaggio.

«Con l’obiettivo di sostenere gli stimoli più interessanti e innovativi provenienti dal territorio quattro anni fa è nata la collaborazione tra Crédit Agricole FriulAdria e TEDxPadova – ha dichiarato Luca Fornari, responsabile della Direzione Regionale Veneta della banca – Successivamente la collaborazione è stata allargata con successo e reciproca soddisfazione ad altri TED operanti a livello provinciale. Oggi siamo un partner consolidato di questa iniziativa e siamo orgogliosi di aver contribuito alla conoscenza di molte idee di valore che sono state presentate in questi anni. Crediamo molto in questo genere di iniziative e, in generale, vogliamo posizionarci come un Gruppo bancario che fa dell’innovazione una delle principali linee di intervento, come dimostra l’avvio del Villaggio di Crédit Agricole a Milano: un acceleratore d’impresa che presto porteremo anche a Nord Est».

«Siamo entrati nell’era della Rinascita tecnologica ed imprenditoriale – spiega Silvio Antonio Varagnolo, Partner, Technology Consulting, PwC Italia –. Il fattore umano ne è l’elemento centrale e distintivo che sempre di più costituisce il motore di questa evoluzione potente, innovativa e creativa. Supportare le aziende nel governo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico è una missione fondamentale per PwC. In quest’ottica collaborare con TEDx Padova contribuendo alla condivisione di idee e di stimoli per creare valore sul territorio è per noi un piacere oltre che un naturale complemento della nostra vision».

«Il motore delle conferenze TEDx è l’innovazione, proprio come per il nostro fondatore, Amar G Bose, che ne ha fatto il principio al quale tutt’ora l’azienda si ispira. – commenta Paolo D’Innocenzo, Sales Manager di Bose Professional in Italia –. Il Palazzo della Ragione di Padova è un luogo storico, suggestivo, ma con grandi criticità sotto l’aspetto acustico. Accogliere questa sfida è stato un gran piacere».