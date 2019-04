Olivicoltore e Assaggiatore olio di oliva vergine ed extravergine: al via le iscrizioni

L’associazione CAPOL (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), nell’ambito dell’attività di promozione e valorizzazione dei migliori oli extra vergine d’oliva prodotti sul territorio della provincia di Latina, organizza il corso di formazione “Olivicoltore e Assaggiatore olio di oliva vergine ed extravergine”, promosso dalla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, con il patrocinio dei Comuni di Rocca Massima e Sonnino e dell’ASPOL (Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Latina).

L’iniziativa punta a favorire, mediante analisi sensoriale, la conoscenza dell’olio prodotto dalla cultivar “Itrana” che caratterizza la DOP Colline Pontine, per imparare a “scoprirne” e “riconoscerne” i pregi e i difetti. Gli incontri, tenuti da esperti del settore, si svolgeranno a Rocca Massima il 2 e 4 maggio presso la Scuola Statale dell’Infanzia “Maestra R. Marchetti” in Via Rocca Massima (Località Boschetto); a Sonnino il 10 e 11 Maggio presso il Museo delle Terre di Confine in Via Cristoforo Colombo.

Sono previste sia prove pratiche di assaggio, sia lezioni sul quadro normativo nazionale e comunitario, oltre ad approfondimenti sui metodi di coltivazione, sulle tecniche di trasformazione e conservazione, confezionamento olio, etichettatura, Sian e sulle metodologie di valutazione delle caratteristiche sensoriali. In entrambi i comuni ci sarà un Seminario conclusivo a tema dal titolo “L’Itrana, risorsa del territorio dei Lepini e Ausoni”, con consegna degli attestati di partecipazione ai corsisti e divulgazione ai produttori dei risultati organolettici dell’analisi sensoriale.

Al termine verrà offerta una degustazione dei prodotti tipici locali a cura degli assaggiatori CAPOL con banchi d’assaggio degli oli extravergine di oliva classificati al Concorso Provinciale “L’Olio delle Colline”. La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria per l’intera sua durata. Saranno ammessi in ognuno un massimo di 25 partecipanti, di cui l’80% residenti nei Comuni di Rocca Massima e Sonnino, selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande. Per informazioni: capol.latina@gmail.com – 3298120593.