Operai sul tetto a Piacenza dopo il licenziamento: uno ha un malore, ma continua la protesta

Vigili del fuoco e 118 sono accorsi nel tardo pomeriggio di ieri sul tetto della Gls di Piacenza, dove da 12 giorni è in corso la protesta di 33 lavoratori licenziati. Uno di loro ha accusato un malore: si tratta di un egiziano 60enne, già affetto da asma cronica, che è stato colpito all’improvviso da una crisi respiratoria. I soccorritori del 118 lo hanno raggiunto grazie all’autoscala dei vigili del fuoco: sul posto anche agenti delle volanti e della Digos di Piacenza. Nonostante il personale sanitario gli abbia consigliato il ricovero in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni di salute, l’uomo non ha voluto andarsene e ha deciso, sotto la propria responsabilità, di restare ugualmente sul tetto insieme agli altri colleghi per proseguire la protesta.