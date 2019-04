Luminosissima palla di fuoco solca i cieli degli USA: centinaia di persone a bocca aperta [VIDEO]

Centinaia di persone da almeno 8 stati diversi hanno riportato di aver visto una luminosissima meteora sfrecciare nel cielo degli Stati Uniti sudorientali, secondo l’American Meteor Society. La maggior parte delle 800 persone circa che ha avuto l’opportunità di osservare il fenomeno ha descritto una scia verde e blu lasciata dal passaggio della roccia spaziale. Secondo Dave Samuhel, meteorologo di AccuWeather, i cieli erano prevalentemente sereni quando la meteora “è passata vicino al confine tra Carolina del Nord e Carolina del Sud, a est di Charlotte”. “È considerata una palla di fuoco, che fondamentalmente è una meteora che è più luminosa di quanto non appaia il pianeta Venere”, ha spiegato Samuhel.

Le analisi preliminari dell’American Meteor Society rivelano una traiettoria tra Columbia (Carolina del Sud) e Charlotte (Carolina del Nord), prima di finire vicino Wilmington (Carolina del Nord). “Secondo l’American Meteor Society, è stata avvistata fino a Louisville, in Kentucky, e a nord di Orlando, in Florida”, ha spiegato Samuhel. Anche i residenti del Tennessee sono stati in grado di osservare la palla di fuoco illuminare il cielo.

“Probabilmente la meteora si è incendiata a molti chilometri di altezza dalla superficie terrestre, circa 80km. Quindi non è stata una minaccia per il traffico aereo. Una meteora è solo un piccolo frammento di roccia o un detrito ghiacciato che possono essere piccoli quanto un granello di sabbia e provocare un lampo nell’atmosfera”, ha aggiunto Samuhel. Secondo la NASA, è probabile che non venga trovata alcuna parte della meteora al suolo, perché la maggior parte di esse deriva dalle comete, che sono fragili, e i loro frammenti non raggiungono molto spesso la superficie terrestre. E quando lo fanno, è difficile distinguerle dalle normali rocce.

Ovviamente, le persone hanno inondato i social network di foto e video dell’evento e noi vi riproponiamo le immagini migliori nei video che trovate in fondo all’articolo.

Palla di fuoco

Secondo gli esperti, l’evento che ha illuminato i cieli degli Stati Uniti sudorientali è stato una palla di fuoco. Il termine è utilizzato per descrivere le meteore che generalmente sono più luminose della magnitudine -4. Anche se a volte possono essere osservate anche alla luce del giorno, devono avere una luminosità di magnitudine -6 per poter essere avvistate in una porzione di cielo che è lontana dal sole. Se sono vicine al sole, la magnitudine deve essere più alta. Ogni giorno, diverse migliaia di meteore al livello di palle di fuoco entrano nell’atmosfera terrestre, ma molte di loro si verificano durante il giorno e in aree remote, finendo così per non essere osservate né rilevate. Solitamente, gli osservatori di meteore ne vedono una con luminosità di magnitudine -6 ogni 200 ore, mentre possono aspettarsi meteore con luminosità di magnitudo -4 ogni 20 ore.