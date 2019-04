Florida, il cielo si tinge di verde per il passaggio di un’enorme palla di fuoco [VIDEO]

Il cielo è diventato verde sugli Stati Uniti sudorientali quando un’enorme palla di fuoco ha solcato il cielo notturno. Oltre 200 persone di Florida, Alabama, Georgia e Carolina del Sud hanno riportato di aver visto la palla di fuoco sfrecciare nel cielo, secondo l’American Meteor Society (AMS). La meteora si è incendiata entrando nell’atmosfera terrestre a est di Tallahassee, in Florida, secondo quanto riportato dall’AMS. Anche uno strumento installato sul satellite GOES-16 della NASA, progettato per creare mappe dei fulmini, ha rilevato qualcosa sulla Florida e il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha confermato che si è trattato di una meteora. I tweet ricevuti dall’NWS indicano che le persone nella contea di Taylor (Florida) hanno udito anche un forte boato al passaggio della palla di fuoco.

Il bagliore della meteora mentre bruciava è stato così luminoso da creare ombre per diversi secondi prima di spegnersi. Non è noto se la meteora abbia raggiunto il suolo o se sia bruciata completamente nell’atmosfera. Sorprendentemente, i piccoli meteoroidi possono produrre moltissima luce mentre bruciano completamente nell’atmosfera. In fondo all’articolo, troverete alcuni video che testimoniano l’accaduto.

Eventi come questo non sono particolarmente rari, ma sono molto più luminosi delle meteore di un normale sciame meteorico. Quest’ultimo avvistamento è avvenuto dopo quello dell’1 febbraio, quando una meteora è esplosa sulla parte occidentale di Cuba, con alcuni frammenti che hanno raggiunto il suolo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’esplosione è stata udita distintamente dagli abitanti di Cuba e fino al sud della Florida.

Meteore, meteoriti e meteoroidi

Le rocce spaziali sono conosciute come meteoroidi, con le più grandi che vengono chiamate asteroidi. Quando un meteoroide entra nell’atmosfera, produce una scia di luce nel cielo, chiamata meteora. I meteoroidi più grandi producono una luminosa palla di fuoco o possono esplodere come un bolide. Qualsiasi frammento di meteoroide che raggiunge il suolo è chiamato meteorite. Esistono 3 tipi fondamentali di meteoriti: ferrosi, rocciosi, ferro-rocciosi. La maggior parte dei meteoriti contiene alcuni dei minerali più antichi che si sono formati nel nostro sistema solare, oltre 4,5 miliardi di anni fa. Alcuni meteoriti provengono persino da Marte o dalla Luna!