Parigi, incendio nella cattedrale di Notre-Dame: “Serviranno 10-15 anni per la ricostruzione”

Serviranno fra i dieci e i 15 anni, oltre a centinaia di milioni di euro, per ricostruire la cattedrale di Notre Dame, dopo l’incendio di ieri sera. A fare la stima è Frederic Letoffe, uno dei presidenti del Gruppo delle imprese di restauro dei monumenti storici (GMH).

“Mi sembra ragionevole pensare ad un restauro fra i dieci e quindici anni”, ha detto Letoffe in una conferenza stampa, secondo quanto riferisce il sito di Le Figaro. “Prima del restauro bisognerà mettere il sito in sicurezza e questo richiederà molto lavoro”, afferma l’esperto, spiegando che inizialmente servirà una copertura per proteggere dalle intemperie la cattedrale, già bagnata dalle grandi quantità di acqua usate per spegnere il fuoco. Il gruppo GMH riunisce 200 imprese specializzate fra cui Le Bras Freres, la società che curava il restauro della guglia da cui è partito l’incendio.