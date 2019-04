Pasqua, AIDAA: “Domani 5,7 milioni di kg di carne di agnello sulle tavole degli italiani”

“A poche ore dalla Pasqua possiamo dare il dato desunto sul consumo reale di carne di agnello (stimato alle ore 16 di oggi sabato 20 aprile) previsto per le festività pasquali: in commercio sono stati immessi complessivamente un milione di capi di agnello da latte, di cui il 40% di provenienza estera in particolare da Grecia e Romania mentre per quanto riguarda l’Italia a farla da padrone è stato l’agnello da latte sardo“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Per quanto attiene i consumi si prevedono ordinazioni in calo del 24% rispetto allo stesso dato dello scorso anno, quando furono consumati 7.5 milioni di carne di agnello, domani sulle tavole italiane ci saranno 5,7 i milioni di chili di carne di agnello ai quali vanno aggiunti gli acquisti dell’ultima ora che dovrebbero fare lievitare leggermente il dato definitivo del consumo verso i 6 milioni di chili, anche grazie ai forti sconti che da alcuni giorni sono praticati sui banchi frigo dei supermercati italiani.“