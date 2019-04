Pasqua, i consigli del pediatra:”Troppi compiti in vacanza, invito gli alunni alla disobbedienza”

Quest’anno tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio gli alunni italiani sono alla vigilia di una pausa scolastica particolarmente lunga. Ma cosa consigliano i pediatri per gestire le vacanze degli studenti? Ecco le dichiarazioni del pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta all’Adnkronos Salute.

“Maestri e professori, a quanto apprendo, hanno caricato i ragazzi di compiti. Ebbene, non mi stancherò mai di dirlo: è inutile pretendere che i giorni di vacanza siano utilizzati per temi, versioni, tesine e problemi di geometria. E’ vero, i ponti non favoriscono l’apprendimento, ma non è certo colpa dei ragazzi. E’ perfettamente inutile mettersi a fare i compiti tra un pranzo di Pasqua e una visita a nonni e zii, o ancora peggio doversi portare lo zaino carico di libri in viaggio. Ecco perché – dice il pediatra- invito gli alunni alla ‘disobbedienza civile‘“.

Il pediatra Farnetani da anni si batte contro i compiti delle vacanze. “Sono inutili, e lo dice anche la cronobiologia: gli orari migliori per lo studio sono dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, ebbene sfido io a trovare il tempo da dedicare ai compiti nei giorni di vacanza e in questi orari, mentre si sta in famiglia, in agriturismo o si visita una città d’arte insieme ai genitori. Inoltre quest’anno la Pasqua è alta: è arrivata più tardi del solito, e i ragazzi sono davvero stanchi. Un motivo in più – insiste il pediatra – per sfruttare le giornate appieno, riposandosi ma anche giocando all’aperto, passando del tempo in famiglia e con gli amici: pause fondamentali per ricaricarsi in vista degli ultimi sforzi scolastici“.