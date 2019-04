Pasqua: tutto esaurito a Matera, Capitale europea della Cultura 2019

“Tutto esaurito” per il Ponte di Pasqua nella suggestiva Matera, Capitale europea della Cultura 2019: sono state tante le presenze anche nei giorni scorsi, in occasione delle rappresentazioni e delle mostre legate ai riti della Settimana Santa, soprattutto nei rioni Sassi e nel parco rupestre, luoghi che hanno ospitato produzioni di grandi film come “Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “The Passion” di Mel Gibson.

I turisti affollano i punti panoramici per un selfie o per visitare i luoghi dei sistemi di raccolta delle acque, come l’antico palombaro di piazza Vittorio Veneto.