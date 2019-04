Pasqua: le feste regalano fino a 3 kg in più, attività fisica e tanta acqua per smaltirli

Pasqua, Pasquetta, cioccolata, dolci tradizionali, uscite con gli amici per il ponte del 1° maggio: tanti pasti e sregolatezze che “pesano” sulla bilancia. Secondo gli esperti è possibile mettere su fino a 3 kg, se non si bilancia l’introito di calorie con l’attività fisica. Mai dimenticare, tra l’altro, di bere acqua a sufficienza, come suggerisce un’indagine di In a Bottle, condotta su un panel di oltre 50 esperti tra nutrizionisti e personal trainer in tema di idratazione: la maggioranza degli esperti (82%) mette proprio la corretta informazione tra le regole più importanti durante l’attività fisica.

“Una sana alimentazione e idratazione sono le basi per non avere infortuni a livello fisico. Una buona abitudine, quindi, è quella di mantenere un corretto apporto di carboidrati, proteine e acqua: già a tavola se ne deve assumere la giusta quantità per fare in modo che tutte le reazioni chimiche che avvengono all’interno degli organi coinvolti, come ossa e muscoli, possano trarne beneficio. Un organismo ben idratato, poi, è la base per un corretto svolgimento dell’attività fisica. In questo caso è consigliabile bere prima e durante, soprattutto se si svolgono attività fisiche in presenza di calore,” spiega Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’università Campus Biomedico di Roma.

Secondo gli esperti è consigliabile assumere due-due litri e mezzo di acqua nell’arco di una giornata e, quando si fa attività fisica, avere in corpo già una buona quantità di liquidi prima di iniziare la sessione di allenamento.