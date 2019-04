Pasqua, Gran Sasso: a Campo Imperatore si scia

Grande affluenza questa mattina sul Gran Sasso, a Campo Imperatore: almeno mille le persone che hanno usufruito della funivia che parte ogni mezz’ora da Fonte Cerreto per arrivare in quota a 2.200 metri.

La temperatura, 0°C questa mattina all’apertura degli impianti, si attesta sui +6°C in una giornata soleggiata e senza vento. L’altezza del manto nevoso varia dai 40 ai 150 cm.