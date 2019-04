Pasqua, puntata speciale di Kilimangiaro su RAI3: la festività religiosa nel mondo e uno sguardo particolare a Parigi

Puntata speciale del Kilimangiaro la domenica di Pasqua, 21 aprile alle 16.30 su Rai3, con le immagini più rappresentative della festività religiosa nel mondo e uno sguardo particolare a Parigi dopo l’incendio che ha distrutto parte della basilica di Notre-Dame. Ospiti speciali di Camila Raznovich il ricercatore David Monacchi e lo scrittore Leonardo Piccione per conoscere i vulcani d’Islanda. In collegamento dal Belize, in America Centrale, Lorenzo e Beatrice, una giovane coppia romana, per scoprire i loro “viaggi in salita”, un giro del mondo in 365 giorni tra le montagne più alte di ciascun continente. Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Guardia Perticara in Basilicata. Ultima puntata delle avventure della Cuoca Rosa in India.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune tra le isole più belle del pianeta e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di questa puntata: l’Olanda, le Isole della Thailandia, Tallinn, la capitale dell’Estonia, la provincia di Chiriquì a Panama, il Vietnam e un viaggio tra i “cammini spirituali” dalla Via Francigena al Cammino di Santiago fino ad arrivare alla Finis Terrae.