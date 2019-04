La Pasqua vista da Matera, capitale europea della cultura

I riti pasquali in Europa visti da Matera, capitale europea della cultura, con i servizi della redazione lucana della Tgr, aprono la puntata di “RegionEuropa”, il settimanale glocal europeo della Testata Regionale curato da Dario Carella, in onda domenica 21 aprile alle 11.30 su Rai3 e in live streaming su RaiPlay. In sommario, inoltre, da Strasburgo e da Bruxelles l’ultima sessione della legislatura del Parlamento Europeo, con il notiziario e l’intervista con il Presidente dell’Eurocamera Antonio Tajani. Primo presidente italiano dopo Emilio Colombo, Tajani ripercorre le cose realizzate dall’unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini. Il suo è un bilancio geopolitico dell’azione dell’UE, non partitico, e spazia dalla Brexit ancora senza soluzione, alla crisi libica, alla fondamentale direttiva europea sul copyright entrata in vigore sulla spinta decisiva del Parlamento che consentirà di far pagare le tasse ai top player del web, a remunerare, come è giusto, editori, giornalisti, autori, registi e a difendere l’industria europea culturale e dell’audiovisivo. Da Torino la cronaca della conferenza programmatica sull’Europa di Fratelli d’Italia con un’intervista a Giorgia Meloni, mentre Antonio Silvestri prosegue il focus sull’attuazione della spesa dei Fondi strutturali con le ultime novità riguardanti un’importante infrastruttura come la metropolitana di Catania, alla quale sono stati assegnati altri 359 milioni di euro. Il Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale, Antonio Caponetto, elenca quattro punti strategici per il nostro Paese nella futura programmazione 2021/27: lavoro, servizi, ambiente e cultura e si sofferma sull’importanza di far conoscere ai cittadini la stretta relazione tra spesa dei fondi e crescita economica. In conclusione di puntata a “RegionEuropa” l’appuntamento con la rubrica “Opportunità Europa”: nello spazio in collaborazione con Europe Direct Umbria tutti i dettagli su Erasmus per i giovani imprenditori, programma che celebra quest’anno i 10 anni di vita ed è ora allargato anche ai professionisti.