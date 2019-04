Pasqua: il menu tradizionale, dalla carne d’agnello alle tendenze vegan

L’antica presenza della carne di agnello in cucina con i piatti storici della transumanza sarà al centro dell’incontro organizzato da Coldiretti e Codacons sul menu tradizionale della Pasqua. Sarà presentata la prima indagine Ixe’ sul consumo della carne di agnello a Pasqua e sulle nuove tendenze vegane/vegetariane con l’indicazione delle preferenze mentre gli agrichef di Campagna Amica, i cuochi contadini, saranno al lavoro per far conoscere i segreti delle ricette tramandate da generazioni nelle campagne.

All’appuntamento fissato per mercoledì 17 aprile 2019 dalle ore 9,30 nello “Spazio Tiziano” in viale Tiziano, 68 a Roma parteciperanno, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il presidente del Codacons Carlo Rienzi, il presidente di Ixe’ Roberto Weber e il Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli.

Sarà consegnato il Premio Codacons “Qualità e origine in tavola” a protagonisti dell’agroalimentare nazionale.