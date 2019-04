Pasqua: una occasione per far riscoprire le bellezze archeologiche e naturalistiche del litorale romano

Sarà un Pasqua all’insegna dell’archeologia e delle bellezze naturalistiche quella sul sul litorale romano. Tra Ostia, Fiumicino e Fregene, tante attività pronte ad accogliere i visitatori in occasione dei ponti di Pasqua e del 25 aprile.

Avrà luogo la prima apertura dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, sulla via Portuense, proprio per Pasqua e Pasquetta, grazie al progetto Navigare il territorio. L’area sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18 con in agenda laboratori didattici ed attività per bambini e famiglie: torna la Caccia alle uova, tra i resti del grande porto romano, per far scoprire a grandi e piccini il mondo degli uccelli e mammiferi.

L’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene ospiterà la mostra itinerante “Dinosauri in carne ed ossa” con 24 ricostruzioni a grandezza naturale di dinosauri ed animali ed animali preistorici. Sarà aperta alle visite domani, a Pasquetta ed il 25 aprile, dalle 10 alle 18. Gli scavi archeologici di Ostia Antica saranno aperti al pubblico sia a Pasqua che Pasquetta, dalle 8.30 alle 19.15, con ultimo ingresso alle 18.15.