Pasqua, Pasquetta e dintorni nel cultural park del Museo Meina sul Lago Maggiore

Una Pasqua tra natura in 4D e paesaggi romantici sul Lago Maggiore. E’ quanto può offrire il cultural park del Museo Meina nello Chalet di villa Faraggiana. Il luogo accoglierà i visitatori con percorsi multimediali e nel verde: 20 – 21 (Pasqua) – 22 Pasquetta – 25 (Festa della Liberazione) – 27 -28 aprile e 1° maggio e tutti i week-end con orario di apertura 15-18.

NELLE ANTICHE SERRE DEI SAPERI

La visita al museo parte dalle antiche Serre di Villa Faraggiana, uniche per storia e caratteristiche monumentali non solo nell’area del Lago Maggiore ma di tutto il Piemonte. Queste, volute dall’omonima famiglia che fece costruire tutto il grande complesso meinese, sono state restaurate dalla Fondazione UniversiCà dopo ben 60 anni di abbandono, e si sono così trasformate nelle “serre dei saperi”. Al loro interno è proposta un’esposizione di fiori, piante, essenze del territorio e trova sede anche una temporanea di arte dedicata alla natura.

IL PARCO VISTA LAGO E’ DIGITALE

Una visita tra profumi, colori e visioni, è quella proposta nel parco interattivo che circonda il Museo Meina. Un particolare percorso è dedicato ai più piccoli con una fiaba interattiva che aiuta a riconoscere le essenze presenti. Con il proprio smartphone si potranno inquadrare i Qr-Code (consigliata prima dell’arrivo in loco l’installazione di un’app per leggere i codici) che faranno apparire sul dispositivo filmati con animazioni per una divertente sorta di caccia al tesoro.

UN MONDO DI AVVENTURE PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI

Al Museo Meina i bambini troveranno un borgo ideale di esperienze proprio dedicate a loro. Oltre alla caccia al tesoro multimediale nel parco, un’apposita kids-area consentirà di giocare imparando con cartoni animati tematici al termine dei quali bisognerà partecipare a quiz interattivi e ricevere una simpatica sorpresa. Anche la creatività è stimolata: pesci ed altre creature acquatiche che i bambini coloreranno prenderanno vita “magicamente”, animandosi e nuotando in un grande lago virtuale.

DENTRO IL MUSEO 4D PER RACCONTARE LA NATURA

Lo chalet-museo liberty propone un percorso narrativo-multimediale sulla natura in 4D (indicato almeno dai 7 anni in su) unico nel suo genere per modalità di concezione e realizzazione. In “Vox Horti” racconti e visioni accompagneranno gli astanti che si troveranno immersi improvvisamente in un mondo di ologrammi, proiezioni architetturali, giochi di luci e suoni, labirinti. Il percorso, con un’avvincente formula, narra in diverse tappe, la natura in tutte le sue forme attraverso visioni artistiche, scientifiche, letterarie, storiche e intriganti giochi multimediali. Molte le chiavi di lettura del percorso: per i bambini si tratterà di una sorta di “grande fiaba” sulla natura; i ragazzi e gli adulti apprezzeranno a pieno le molte citazioni e i contenuti culturali ed educativi.

Il Museo Meina, ideale per una gita fuori porta, è insomma un centro che consente di vivere un’esperienza davvero innovativa circondati da natura, cultura, multimedialità. Le attività si tengono anche con maltempo (i percorsi, parco interattivo escluso, sono in edifici chiusi). Biglietti 8 € a persona (riduzioni per famiglie); parcheggio interno fino a esaurimento posti.