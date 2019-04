Pasqua: scende il prezzo del cacao sul mercato, ma aumenta quello di uova e coniglietti

Dopo i picchi del primo trimestre 2018, il prezzo del cacao sui mercati internazionali ad aprile è sceso del 10,8% rispetto a dodici mesi fa: nonostante ciò le uova di Pasqua non sono diventate più economiche. Secondo una ricerca di M&G Investments il prezzo al kg di alcune golosità quadruplicano in occasione delle festività pasquali: il cioccolato di uova e coniglietti costa molto di più di quello venduto dagli stessi brand nel corso dell’anno.

Per il resto dell’anno, su tutti i prodotti derivati del cacao, c’è da aspettarsi un misurato aumento dei prezzi. L’Organizzazione internazionale del cacao ha previsto un aumento del 3,2% nell’anno di produzione 2018/2019. Tra l’altro, il mini-rimbalzo avverrà nonostante la Costa d’Avorio, il più grande produttore mondiale di cacao, stia per superare la sua produzione record, che nel 2016/17 ha raggiunto i 2.020 milioni di tonnellate.

“A febbraio le preoccupazioni per le temperature superiori alla media e i timori dei venti di Harmattan, venti secchi del deserto, in Africa occidentale, hanno mitigato le aspettative del mercato di eventuali sorprese al rialzo della produzione,” fa notare un rapporto di WisdomTree.

Attualmente è in corso il fenomeno climatico di El Niño, un fattore storicamente positivo per i prezzi del cacao: tuttavia, l’evento è troppo debole per avere un impatto sul clima dell’Africa occidentale, l’area dove più si produce la materia prima.