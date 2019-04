Passato e Presente: Fiume e l’epurazione di Tito

Le vittime delle foibe, l’esodo giuliano–dalmata e le vicende storiche che hanno sconvolto il confine orientale italiano, durante e dopo la fine del Secondo conflitto mondiale. Temi affrontati dal professor Raul Pupo e da Paolo Mieli nell’appuntamento con “Passato e Presente” il programma di Rai Cultura in onda sabato 27 aprile alle 20.30 su Rai Storia. Orrori per molti anni confinati nell’oblio, ma anche violente trasformazioni operate alla luce del sole, come l’urbicidio e lo spopolamento della città di Fiume, voluto dal regime di Tito, o la grande illusione dei comunisti monfalconesi, sfociata nella repressione di regime nell’isola carcere di Goli Otok.