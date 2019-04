Dopo il ricovero di Parigi per un’infezione alle vie urinarie, a causa della quale era stato costretto a trasferirsi in ospedale anche al suo ritorno in Brasile, oggi Pelè ha subito anche un intervento chirurgico. O’Rei è stato operato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, per l’asportazione di un calcolo renale. Il bollettino medico diramato dallo staff sanitario, fa sapere che l’operazione è perfettamente riuscita e che l’ex fuoriclasse brasiliano, 78 anni, è in buone condizioni.