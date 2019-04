Per la giornata Mondiale della Terra nasce la Foresta ScuolaZoo in collaborazione con Treedom I 218 alberi della Generazione Z

ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia con 3,6 milioni di follower, in collaborazione con Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online, ha voluto simbolicamente piantare in occasione della Giornata della Terra una Foresta ScuolaZoo.218 alberi distribuiti fra Camerun e Madagascar che tutti i membri della Community possono seguire e monitorare attraverso i loro smartphone. Simbolicamente uno per ogni Rappresentante d’Istituto ScuolaZoo d’Italia.

La crisi ambientale che sta attraversando il nostro pianeta è un tema al quale la Generazione Z è fortemente sensibile. È attivista, cosciente, pronta e determinata ad agire quotidianamente per fare tutto quello che è in suo potere per migliorare la situazione ambientale nella quale verte il nostro pianeta. Per questo la Foresta ScuolaZoo è stata accolta con grande entusiasmo dalla Community che ha contribuito da subito aggiungendo ulteriori alberi alla Foresta ScuolaZoo o condividendo e seguendo l’attività attraverso i social: tutti con un unico scopo contribuire alla salvaguardia della terra!

L’86% degli studenti italiani ha raccontato a ScuolaZoo di essere fortemente preoccupato dai cambiamenti climatici: non è un caso che alla manifestazione capitanata da Greta Thunberg dello scorso 15 marzo in Italia siano stati organizzati 253 raduni e che il nostro sia stato il paese più attivo del mondo.

La mobilitazione per la Generazione Z parte dai social, virtuale e reale si sovrappongono e si amplificano a vicenda. ScuolaZoo, compagna di banco di tutti gli studenti Italiani, essa stessa parte della Generazione Z, non poteva rimanere in disparte davanti all’emergenza ambientale che i cittadini del futuro di tutto il mondo negli ultimi mesi hanno denunciato.

La Foresta ScuolaZoo piantata in occasione dell’ Earth Day di quest’anno non è solo una attivazione simbolica, ma contribuirà all’ assorbimento della CO2, emetterà ossigeno e favorirà la biodiversità del pianeta in maniera reale, concreta e durevole nel tempo e allo stesso tempo sarà visibile e condivisibile attraverso gli smartphone di tutta la community ScuolaZoo, tutto nel rispetto di un approccio puramente GenZ di azione e condivisione.