Perché è fallito l’allunaggio della sonda Beresheet: la missione è “compiuta”, nonostante lo schianto

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Israeliana (Isa), Itzik Ben Yisrael, considera come “compiuta” la missione di allunaggio della sonda spaziale Beresheet, nonostante lo schianto, avvenuto ieri.

“Circa 200 secondi prima di incontrare la Luna, il motore principale ha smesso di operare, per motivi che non sono ancora chiari, e la sonda ha raggiunto la luna troppo velocemente“, ha spiegato Ben Yisrael, come riportato dall’emittente israeliana Channel 13. “Per quanto ci riguarda, la missione principale è stata compiuta. Faremo meglio la prossima volta“.

La sonda, lanciata il 21 febbraio dalla base spaziale di Cape Canaveral negli Stati Uniti, aveva l’aspirazione di portare Israele a essere il 4° paese a raggiungere con successo il satellite dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina.

Beresheet è stata realizzata da una joint venture tra SpaceIL e Israel Aerospace Industries (IAI). Il lancio è stato operato dalla società statunitense SpaceX.