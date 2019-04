Perù: vasto incendio nel centro di Lima

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di venerdi’ un edificio nel centro di Lima, causando danni alle abitazioni ma senza riportare – al momento – vittime. Sul luogo dell’incendio, di cui ancora non si conoscono le cause, si sono recati il presidente Martin Vizcarra, la ministro della Salute, Zulema Tomas, e il ministro dell’Interno Carlos Moran. I vigili del fuoco, in un messaggio pubblicato sulla loro pagina internet, hanno fatto sapere di aver circoscritto le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio ad altre strutture e che proseguono i lavori per sedare totalmente il fuoco e rimuovere i resti provocati dalla combustione.

I media locali segnalano che il fuoco sarebbe scoppiato all’interno di in un magazzino di prodotti plastici. Spettacolari le immagini dell’incendio ritrasmesse sulle emittenti televisive locali. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti 250 pompieri cui sono stati forniti 600 idranti. Le manovre sono accompagnate dalla presenza di 350 agenti di polizia, impegnati tra le altre cose ha evitare qualsiasi tentativo di saccheggio nei locali commerciali.