Pesca, WWF: “Dal Parlamento europeo decisione pericolosa per il Mediterraneo”

“La decisione odierna del Parlamento europeo di utilizzare fondi pubblici per aumentare la capacità di pesca dell’UE è una seria minaccia per il Mediterraneo, dove la maggior parte degli stock ittici è già sovrasfruttata e ciò non solo metterà a rischio le nostre limitate risorse marine, ma molte comunità di pescatori locali a seconda di queste Lavoriamo già con molte comunità di pescatori in tutta la regione per sviluppare pratiche più sostenibili e innovative e redditi alternativi per ridurre il loro sforzo di pesca: questo è il posto dove investire denaro pubblico se vogliamo seriamente salvare il nostro mare”, lo ha dichiarato Giuseppe Di Carlo, Direttore del WWF Mediterranean Marine Initiative.