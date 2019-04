Dal pesce ai cereali integrali, i migliori alimenti per combattere la depressione

Nel corso del tempo, la scienza ha dimostrato che siamo quello che mangiamo. Quindi esistono anche alcuni cibi che contribuiscono a migliorare l’umore e a renderci felici. Ecco allora una lista degli alimenti che aiutano a combattere la depressione.

Pesce

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 aiutano a stabilizzare l’umore. Uno studio condotto in Nuova Zelanda ha svelato che il consumo di pesce era collegato ad una migliore salute mentale. Gli acidi grassi omega-3 sono noti per costruire delle connessioni nel cervello e rafforzare i siti dei recettori per i neurotasmettitori. Il risultato è un impulso nella produzione di serotonina, ormone che migliora l’umore. Scegliete pesci grassi, come salmone, acciughe, sardine e tonno.

Cioccolato fondente

Un articolo di University Health News (UHN) riporta che consumare moderate porzioni di cioccolato che contiene almeno il 70% di cacao può avere un grande effetto sull’umore. “È stato dimostrato che il cioccolato migliora i sintomi della depressione e dell’ansia e aiuta ad aumentare le sensazioni di calma e contentezza”, ha riportato l’UHN. I benefici per la salute del cacao vanno anche oltre l’umore. Il cacao, infatti, contiene 2 tipi di flavonoidi, antiossidanti di origine vegetale che aiutano a ridurre l’infiammazione che è associata a problemi di natura cardiovascolare.

Noci

Particolarmente ricche di nutrienti, le noci contengono una varietà di macronutrienti da molto tempo noti per la loro importanza nella salute mentale. Secondo Psychology Today, i nutrienti in cima alla lista sono “la vitamina B e l’aminoacido tirosina, un precursore del neurotrasmettitore dopamina. Poi c’è il magnesio, che contribuisce a molti enzimi che alimentano l’intensa attività metabolica del cervello”. Le noci contengono la più grande quantità di omega-3 per porzione. Inoltre, sono facili da portare fuori per essere consumate come snack e il loro alto contenuto di proteine aiuterà a mantenere bilanciati i livelli di zuccheri tra i pasti.

Manzo

Un articolo di Psychology Today ha analizzato i benefici del manzo nutrito con erba rispetto agli altri tipi di manzo disponibili. “Quando le mucche mangiano piante verdi come l’erba, accumulano anche acidi grassi sani nel loro tessuto muscolare in maniera simile ai pesci. Il problema è che la maggior parte della carne e del pollo che mangiamo proviene da animali che sono nutriti con cereali, grano e soia geneticamente modificata. Quando gli animali vengono nutriti con questi cereali, grano e soia, non raccolgono le stesse quantità di grassi insaturi sani nel loro tessuto muscolare ma raccolgono invece più grassi saturi, meno sani”, viene riportato. Non commettete l’errore di associare le etichette “senza antibiotici” e “naturale” con “nutrito con erba”. Anche se sicuramente migliore della maggior parte del manzo venduto che contiene antibiotici (il 70% di tutti gli antibiotici utilizzati nel mondo viene utilizzato per far crescere il bestiame più velocemente), il profilo degli acidi grassi non offrirà gli stessi benefici per il cervello del manzo nutrito con erba.

Avocado

Secondo Medical News Today, l’avocado è un vulcano nutritivo che può aiutare ad allontanare i tumori, a migliorare la digestione, a mantenere il cuore in salute e a combattere la depressione. “I cibi che contengono alti livelli di acido folico potrebbero aiutare a ridurre il rischio di depressione perché i folati aiutano a prevenire l’accumulo di omocisteina, una sostanza che può alterare la circolazione e il rilascio di nutrienti al cervello. Un eccesso di omocisteina può interferire anche con la produzione di serotonina, dopamina e norepinefrina, che regolano l’umore, il sonno e l’appetito”, riportano.

Cereali integrali

I carboidrati sono spesso collegati alla serotonina. Non è una sorpresa, dunque, se consumare carboidrati può farci sentire più felici in men che non si dica. I cereali integrali sono una delle cose più importanti da ricordare se si vuole combattere la depressione. Uno studio del 2015 su quasi 70.000 donne in post-menopausa ha svelato che consumare più cereali integrali era associato a tassi minori di depressione. Dall’altro lato, mangiare cereali raffinati, come la farina bianca, era correlato a tassi maggiori della patologia.

Mirtilli

La scienza ci dimostra che i mirtilli sono uno degli alimenti più potenti per migliorare l’umore e che possono aiutare a tenere lontana la demenza. Infatti, uno studio del 2016 ha svelato che mangiare mirtilli aiutava a ridurre i fattori genetici e biochimici dietro alla depressione e alle tendenze di suicidio legate al disturbo da stress post traumatico.

Verdura

La ricerca dimostra che consumare verdure aiuta a promuovere l’umore e a stabilizzare la glicemia. Le verdure a foglia larga sono buone fonti di acido alfa-linolenico, un importante acido grasso omega-3. Le migliori da provare sono i cavoletti di Bruxelles, gli spinaci, il cavolo e il crescione. Fibre e acido folico rendono le verdure a foglia larga una scelta intelligente quando si è alla ricerca di cibi che aiutino a migliorare l’umore.

In conclusione, seguire una dieta sana e ben equilibrata aiuta a migliorare l’umore e la salute generale. Consumare gli alimenti appena illustrati aiuterà ad allontanarsi dalla depressione e a prendere la strada verso la felicità.