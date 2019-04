Pfas: la Regione Veneto mette online la nuova sezione del sito

E’ online una nuova sezione del sito ufficiale di Regione del Veneto nella quale e’ possibile visualizzare e scaricare tutto il materiale relativo all’emergenza PFAS in Veneto dal 2013 a oggi. Nella sezione vengono raccolti tutti i documenti, gli atti amministrativi e le fonti relative alle attivita’ istituzionali della Regione del Veneto legate alla presenza, rilevata in alcuni ambiti del territorio regionale, di sostanze perfluoro alchiliche (Pfas) in acque sotterranee, acque superficiali e acque potabili a partire dal 2013. L’area sara’ progressivamente implementata ed aggiornata fino a rendere disponibile, in ottica open data, tutta la documentazione relativa al tema in un’unica area web. La nuova sezione e’ accessibile dal seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_det ailId=3301483.